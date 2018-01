Epifania a teatro con “Il Principe ranocchio”

Prosegue al Nuovo Teatro di Cuasso la Stagione Teatrale 2017/2018 firmata dal Direttore Artistico Paolo Franzato. Dopo il grande successo dello spettacolo di Giovanni Mongiano, i vari incontri, conferenze, cineforum e l’avvio dei frequentatissimi laboratori dell’Accademia Teatro Franzato, sabato 6 gennaio alle ore 15 si festeggia la Befana con uno spettacolo rivolto a tutti i bambini e ovviamente anche ai loro genitori, nonni, parenti, insegnanti e amici. Sul palco la Compagnia Roggero che presenta “Il Principe Ranocchio”, spettacolo teatrale con burattini, pupazzi e attori, interpretato da Gabriella Roggero e Metello Faganelli . Il testo, la musica, la scenografia, i burattini e i pupazzi sono stati realizzati da Gabriella Roggero e Giorgio Rizzi.

La trama: un Re dormiglione e una principessa vengono disturbati dall’arrivo a castello di un ranocchio pasticcione. A complicare il tutto ci si mette una strega travestita da maggiordomo. Riuscirà il simpatico Ranocchio a conquistare la giovane principessa? A chi potrà chiedere aiuto se non al suo amico burattinaio? Una re-interpretazione in chiave comico-moderna della celebre favola dei fratelli Grimm. Uno spettacolo divertente in cui momenti come la conversazione telefonica tra i personaggi e la realizzazione di una torta ironizzano su alcuni aspetti della vita contemporanea. La particolare scenografia/baracca rappresentante il castello di ReBarbarussa subisce piccole trasformazioni durante la rappresentazione. I temi musicali sono stati composti appositamente per lo spettacolo e ne accompagnano lo svolgimento.

La Compagnia Roggero è una formazione teatrale di valenza nazionale formata da Gabriella Roggero (artista poliedrica, burattinaia, scenografa, ha iniziato a lavorare nei primi anni ‘90 nel campo del teatro di figura con il Teatro del Buratto di Milano e alla Rai come animatrice di Dodo per 10 anni all’Albero azzurro) e Metello Faganelli (attore, regista, docente, artista, ha iniziato il suo percorso artistico nel 1996 a Roma, dove ha vissuto e studiato recitazione, trai suoi insegnanti principali Geraldin Baron, Bernard Hiller, Ugo Chiti, Biljana Sbrljanovic, Paolo Rossi, Dominique De Fazio, Thomas Rascher).

Sabato 6 Gennaio 2018, ore 15.00

Compagnia Roggero, “Il Principe Ranocchio”

Spettacolo teatrale con burattini, pupazzi e attori

Testo, musica, scenografia, burattini e pupazzi: Gabriella Roggero e Giorgio Rizzi con Gabriella Roggero e Metello Faganelli

Nuovo Teatro di Cuasso al Monte (Va)

Stagione Teatrale 2017/18

Direzione Artistica Paolo Franzato

Organizzazione Pro Loco Cuasso

info & prenotazioni: tel. 349.7119193

Ingresso 8 euro (compresa la merenda)

sito web: www.nuovoteatrodicuasso.it social: www.facebook.com/nuovoteatrodicuasso