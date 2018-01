Errore importante per Lercara. De Carolis, esordio con gol

FRIGIONE 5,5: Un rigore parato, ma sul primo gol, quello che spezza la gara, ha qualche responsabilità sulla punizione di Loreto

SIMONETTO 6,5: Molto bene per corsa e personalità. Peccato per l’infortunio che lo ha tolto dalla sfida nella ripresa

GHIDONI 5,5: non riesce a incidere nelle sorti della sfida

FERRI 6: Alterna ottime cose a qualche imprecisione. Dubbio l’intervento per il rigore, ma si l’errore arriva poco prima, lasciandosi scappare l’uomo

RUDI 6,5: Bene in copertura e si fa valere anche in impostazione. L’assist per Lercara dopo 4’ arriva da una sua incursione

ARCA 6: Buona partita, ma sul suo conto pesa il fallo ingenuo che provoca la punizione vincente di Loreto

BATTISTELLO 5,5: Ci mette fisico, ma a centrocampo balla un po’ e paga un po’ di nervosismo

MORAO 6: Corre e si sbatte fino alla fine. Si adegua anche a giocare da terzino senza scomporsi

PALAZZOLO 5,5: Meno bene di altre partite. Gli si chiede più copertura, che fa bene, ma questo lo limita in avanti

DE CAROLIS 6: Un tiro debole e un gol in pochi minuti. Buon esordio nonostante i pochi minuti

ZAZZI 6: Ha meno spazi rispetto a domenica scorsa, ma quando gestisce il pallone lo fa sempre bene. Ottima personalità

LERCARA 5: L’errore dopo 4’, solo davanti al portiere, lo condiziona per il resto del primo tempo, nel quale non riesce a rendersi pericoloso

PEDRABISSI 6: Gioca un secondo tempo difficile, vede pochi palloni ma fa un ottimo assist per il gol

LA FERRARA 5: Un paio di guizzi nel primo tempo, ma poco altro. Deve ancora trovare le misure con i compagni

BA 6,5: Entra e si rende subito pericoloso, mettendo spesso in difficoltà la difesa avversaria.