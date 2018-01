Escursione con le ciaspole al monte Gambarogno

Mercoledì 31 gennaio continua l’attività invernale del CAI Luino che propone ai soci ed appassionati un’escursione con le ciaspole sul monte Gambarogno. Un itinerario che attraversa il monte Gambarogno partendo dal passo Neggia per arrivare a Indemini.

Un’occasione da non perdere per gli appassionati delle ciaspole per ammirare uno dei migliori panorami sul Lago Maggiore e della Valveddasca. Uno scenario fantastico che non smette mai di sorprendere e incantare. Percorso Alpe di Neggia 1395m, Monte Gambarogno 1734m, Alpe Cedullo 1287m, Oratorio-rifugio di Sant’Anna 1342m e Indemini 979m. Da qui verrà organizzata una navetta per recuperare le auto al passo Neggia.

Tempo escursione h 4,30 – dislivello salita 355m discesa 755m – difficoltà WT2 Acccompagnatori Bertino, Vittorina e Gianni.

Programma

ore 8.20 ritrovo presso il posteggio a lago di Luino-Porto Nuovo in via Dante

ore 8.30 partenza con mezzi propri per Indemini – passo Neggia.

Abbigliamento e calzature adeguate

Attrezzatura: ciaspole, bastoncini, – (sonda e ARVA – facoltativi ma consigliati)

Pranzo al sacco

Documento valido per l’espatrio

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni e adesioni:

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it;

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019;

mail: iatluino@provincia.va.it.