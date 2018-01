Escursione con le ciaspole al monte Todano

Domenica 21 gennaio il CAI Luino propone una bella escursione con le ciaspole con itinerario ad anello nel Parco Nazionale della Val Grande. Si inizia dalla Cappella Fina m. 1102 e raggiunge il Monte Todano m. 1667, passando per il Pian Cavallone m. 1564 e dal suo nuovo Rifugio. Dalla vetta del Monte Todano si apre di fronte ai nostri occhi un’ampio panorama sui Corni di Nibbio, sul Proman, sul Monte Rosa e su parte dei 4000 Vallesani.

Il ritorno si effettuerà passando dal Pizzo Pernice m. 1506 e successivamente dalla Testa del Cremisello m. 1276, per ritornare a chiudere l’anello a Cappella Fina. Il monte Todano o I Balmil come viene anche chiamato è un itinerario molto suggestivo per la sua posizione privilegiata sul Lago Maggiore, un ampio panorama sulle cime del Verbano e sulla Val Grande.

Il sentiero non presenta particolari difficoltà ed il dislivello non troppo impegnativo ne fanno una piacevole camminata. Accompagnano l’escursione i soci: Giancarlo e Rosaria – Comunicare la propria adesione entro giovedì sera per armonizzare in modo oculato partecipanti e disponibilità auto al fine di abbassare i costi trasporto traghetto.

Tempo dell’escursione 5 ore – Dislivello m. 750 circa – Difficoltà WT2

Percorso stradale: Luino/Laveno M./Verbania/Miazzina/Alpe Pala

Programma

Ritrovo ore 7.10 Luino Porto Nuovo Lido

Partenza da Luino ore 7.15

Partenza traghetto da Laveno M. ore 8.05

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto e traghetto

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità. Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it