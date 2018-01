Esordio con sconfitta per la Busto Pallanuoto

Lotta ad armi pari per due tempi, ma alla fine è costretta a sventolare bandiera bianca la Busto Renault Paglini Pallanuoto, con la formazione guidata da mister Salonia che s’arrende 11-5 sul campo dei liguri del Lerici Sport. Alla formazione ospite non basta la tripletta di Genoni, perché l’avvio da 5-0 per i padroni di casa mette in difficoltà i bustocchi. La Busto Renault Paglini ci prova e col cuore resta aggrappata alla partita, ma nel terzo e quarto tempo Lerici chiude i conti con i gol di Bonicelli.

Fabrizio Salonia (allenatore Busto Renault Paglini): «Mi dispiace per questa sconfitta perché i ragazzi hanno dato il massimo e anzi hanno dato l’anima. Siamo però usciti dall’acqua consapevoli di potercela giocare anche con squadre più forti. Questa sconfitta ci fa capire che non siamo così indietro ora però dobbiamo rimboccarci le maniche per colmare il gap delle altre squadre in un campionato impegnativo come la serie B».

LERICI SPORT 11

BUSTO RENAULT PAGLINI 5

PARZIALI: 2-0; 4-3; 3-1; 2-1.

LERICI SPORT: Ferrari, Nebbia, Mezzasalma, Telara 1, Zaric 1, Rolla, Vettori 2, Sommovigo, Ieno, Sabioni 1, Bertagna 2, Bonicelli 4, Telesca.

BUSTO RENAULT PAGLINI: Viola, Ciarini, Benedetti, Clemente, Colombo, Grampa, Osigliani 2, Genoni 3, Sartorello. All.: Salonia.