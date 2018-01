Esplode una palazzina a Sesto san Giovanni, sventrati due appartamenti

Una fortissima esplosione ha scosso all’alba la città di Sesto San Giovanni. L’ultimo piano di un edificio è stato sventrato da una deflagrazione intorno alle 5 del mattino.

Il fatto è avvenuto in via Villoresi in un appartamento al quinto piano intorno alle 5 di domenica 14 gennaio. I vigili del fuoco stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente che sarà attribuito molto probabilmente ad una fuga di gas.

L’esplosione ha coinvolto due appartamenti e ferito sei persone, tra cui anche un bambino. Tutti fortunatamente non in modo modo grave. Oltre a mettere l’area in sicurezza le forze di soccorso stanno verificando anche la stabilità dell’edificio.