Ex Cantoni l\'assessore rassicura: \"Bonifche in corso a pieno regime\"

“Vogliamo confortare i nostri tristi “Re mogi” ricordando che le bonifiche, terreni e amianto, sono in corso proseguono con buoni risultati, un costante monitoraggio del comune e soprattutto una continua informazione dei cittadini tramite i consueti canali istituzionali ed informativi”.

L’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone replica, dopo un sopralluogo e con i dati alla mano, all’iniziativa dei Re Mogi di Legambiente e Comitato Acqua Bene Comune sullo stato di avanzamento delle bonifiche all’ex Cantoni, l’area dismessa alle porte della Cassina Ferrara.

“L’Ex Cantoni e in particolare l’attività di bonifica è una priorità per l’Amministrazione comunale sia sul fronte del monitoraggio dei lavori e dei risultati ottenuti sia sul fronte dell’informazione ai cittadini” rimarca l’esponente della Giunta che negli ultimi giorni ha realizzato un sopralluogo con il presidente della commissione Ambiente Carlo Pescatori.

“La prima cosa che abbiamo potuto notare sono le attività in corso – continua Guaglianone – a partire dal cantiere per la rimozione dell’amianto aperto da dicembre. Comporterà la rimozione di 600 metri quadrati di coperture in cemento amianto, 100 metri lineari di tubazioni metalliche coibentate a cui si aggiungono 600 metri quadrati di materiale coibentante le tre caldaie che erano a servizio dell’intero insediamento produttivo”. Le operazioni procedono spedite tanto che a febbraio sarà completata la bonifica della centrale termica a cui farà seguito la relativa demolizione. A questo punto sarà possibile completare in condizioni di sicurezza l’asporto dei terreni contaminati localizzati nei pressi dell’edificio abbattuto.

“Solo col 2015, in contemporanea con l’insediamento della nuova Amministrazione – conclude Pescatori – hanno preso avvio gli interventi operativi per la bonifica dei suoli e la definitiva approvazione della bonifica della falda. Abbiamo fatto partire questi interventi e ne stiamo controllando la durata e la qualità perché l’obiettivo è garantire la salute dei cittadini”.