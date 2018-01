Il Fagnano riprende con un poker

Prima giornata di campionato del 2018 per Prima, Seconda a Terza Categoria. Solo due le gare in Prima, ma il Fagnano riprende con una vittoria, confermandosi capolista. Cambia il vertice nel Girone M di Seconda.

PRIMA CATEGORIA

Il Fagnano riprende alla grande con una vittoria 4-0 in casa della Folgore Legnano. Nell’altra gara domenicale il San Marco espugna 2-0 sul campo della Vanzaghellese.

CLASSIFICA: Fagnano* 36; Tradate 27; Gorla Maggiore, Arsaghese 24; Cas 21; Vanzaghellese* 18; Valceresio, Tre Valli, Ispra 17; Antoniana, San Marco* 16; Folgore Legnano* 15; Cairate 7; Luino Maccagno 2. * Una gara in più

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

L’Aurora Cantalupo batte 2-0 il Lonate Pozzolo e si prende il primo posto del Girone, staccando il Lonate Ceppino, fermato sul 3-3 dalla Robur. Il Gorla Minore risale posizioni grazie al colpo 1-0 di Samarate, la Gallaratese si affaccia in zona playoff vincendo 1-0 in casa della Rescaldinese. La Crennese passa 3-1 a Borsano, vincono in casa il Beata Giuliana, 3-0 alla Virtus Cantalupo, il Canazza, 3-2 all’Arnate, e il Kolbe, 6-0 alla Rescalda.

CLASSIFICA: Aurora Cantalupo 36; Lonate Ceppino 34; Gorla Minore 31; Lonate Pozzolo 28; Gallaratese 27; Samarate 26; Crennese 25; Kolbe, Beata Giuliana 23; Arnate 22; Rescaldinese 21; Virtus Cantalupo 20; Canazza 15; Borsanese 14; Rescalda 12; Robur 2.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Prosegue il dualismo in vetta alla classifica: alla vittoria del San Michele 3-1 in casa del CantelloRasa, risponde presente l’Insubria, che soffre ma supera 2-1 il Caravate. La Cuassese si mantiene in scia andando a vincere 2-0 a Viggiù, mentre perde terreno la Calcinatese, che pareggia 1-1 a Induno. Termina senza reti tra Cersium e Ternatese, basta invece un solo gol al San Luigi per vincere a Malnate e al Sumirago per sconfiggere il Laveno Mombello. Più larga la vittoria del Buguggiate, 3-1 sulla Lavena Tresiana.

CLASSIFICA: San Michele, Insubria 36; Cuassese 34; CantelloRasa 30; Caravate 25; Calcinatese 22; Aurora Induno, Ternatese 21; Ceresium, Sumirago 20; Buguggiate 17; Laveno Mombello, San Luigi 15; Malnatese 13; Lavena Tresiana 11; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

Il Bosto si conferma al primo posto vincendo 3-2 sul campo della Casport, tenendo a distanza la Sommese, che supera 3-2 l’Olona. Terza piazza per il Coarezza nonostante la sconfitta 1-0 contro la Jeraghese, la France Sport non sbaglia vincendo 3-2 sul Cuvio, mentre ritrova il sorriso la Casmo grazie al 3-0 sul Don Bosco. Ottengono i tre punti la Pro Cittiglio, grazie al 2-1 sull’Eagles, il Varano, che regola 3-0 l’Angerese, e il Fulcro Travedona, vittorioso 1-0 sul Mascia.