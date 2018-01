Falò e beneficenza con la Giöbia

Domenica 21 gennaio alle ore 17 e 30 in piazza Balconi a Mercallo si terrà l’ottava edizione del falò della Giöbia. I bambini faranno l’offerta dei bigliettini dei desideri al fuoco e per tutti ci sarà cioccolata e vin brulé e a seguire verrà servito anche una risottata offerta dall’amministrazione comunale. Durante la giornata ci saranno le note della fanfara dei bersaglieri. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione “La voce del silenzio” e all’associazione “Donna sicura” impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne. In caso di maltenpo la manifestazione sarà rinviata a domenica 28 gennaio.