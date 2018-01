Prima il falò e poi la cena in piazza: Busto si prepara alla Giobia

E’ iniziato il conto alla rovescia per la Giobia. Come da tradizione l’ultimo giovedì di gennaio -che quest’anno sarà il 25- i cieli della città si illumineranno con i falò dei pupazzi che devono spazzare via l’inverno.

Tanti gli eventi che si stanno preparando in quartieri, rioni, scuole e associazioni (la lista completa sarà diffusa nei prossimi giorni, ndr) ma c’è una certezza: la festa in centro.

Anche quest’anno è confermato il falò in piazza con la successiva cena insieme. Nello specifico le Giobie -che saranno esposte per tutto il giorno in Piazza Santa Maria- saranno accese alle 19 nel parcheggio di via Einaudi. Alle 19.30 poi via alla cena in piazza San Giovanni. Nel menù di quest’anno è previsto il risotto con la luganiga accompagnato da chiacchiere e vino. Per mangiare è richiesto un contributo di 2 euro per risotto e dolce e 1 euro per il vino.