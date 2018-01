Falò di sant’Antonio 2018, le dirette di Varesenews

E’ arrivato il giorno del falò, ed è arrivato anche il giorno della diretta del falò trasmessa da Varesenews, realizzata con il concreto supporto dei Monelli della Motta.

Fin dalla prima mattina, la diretta youtube mostrerà la preparazione della pira in piazza della Motta, l’arrivo del buio e tutti i momenti dall’accensione allo spegnimento, per poi proseguire nella mattina seguente, con la benedizione degli animali e i palloncini.

Poco prima dell’accensione, inoltre, avvieremo dalla stessa posizione anche una diretta Facebook: per non perdervela, ricordate di attivare, nella pagina, “segui pagina” e tra le opzioni consentire le notifiche degli eventi e dei video in diretta: sarete cosi avvertiti appena inizierà.