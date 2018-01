Il falò di sant’Antonio acceso da chi ha spento l’incendio al Campo dei Fiori

Saranno “gli eroi del Campo dei Fiori“, i professionisti e i volontari che si sono prodigati per piu di una settimana per spegnere il pauroso incendio che si era sviluppato nel monte che sovrasta Varese, ad accendere quest’anno il falò di sant’Antonio. (Qui tutte le notizie su quell’incendio) Per una volta, invece di spegnere le fiamme, le alimenteranno: chiedendo magari a sant’Antonio protezione per la martoriata montagna varesina.

I volontari dell’antincendio dei paesi che hanno partecipato alla grande fase di soccorso saranno quindi i protagonisti della fiaccolata con le autorità, che come sempre partirà da via San Francesco e risalirà a piazza della Motta da piazza Monte Grappa.

FALO’ DI SANT’ANTONIO, TUTTE LE INFORMAZIONI

UNA FIAMMA “OLIMPICA” ACCENDE IL FALO’

La fiamma però, non partirà quest’anno dal centro di Varese: un po’ come succede alle Olimpiadi, farà un percorso molto più lungo. Partirà infatti dal Sacro Monte, più precisamente dal santuario, dove avverrà la benedizione della fiaccola. La stessa poi scenderà da sant’Ambrogio, percorrerà via Crispi, Casbeno e Bosto passando di mano in mano a decine di “tedofori” grazie ad alcune realtà sportive cittadine.