Fbc Saronno: Andrea Scandola è il nuovo ds dei biancocelesti

Continuano le novità e i cambiamenti in casa Fbc Saronno: dopo aver finito il girone d’andata all’ultimo posto del campionato di Eccellenza la società biancoceleste ha dato una svolta con nuovo mister e nuovi giocatori.

A completare il quadro delle new entry Andrea Scandola nuovo direttore sportivo. Il 30enne, residente a Viggiù, può contare su un’esperienza da calciatore nel Lecco e poi in Svizzera. Quindi ha appeso le scarpette al chiodo per passare a ruoli differenti: nel 2013 è diventato “agente Fifa”, e da cinque anni è direttore sportivo del Novazzano, club calcistico del Canton Ticino. Ora, pur mantenendo tale ruolo oltre confine, è dunque anche il nuovo diesse dei biancocelesti.

“Ho accettato questo impegno perchè si tratta del Fbc Saronno. L’anno scorso ero venuto a vederlo qualche volta, è chiaro che non si tratta di una realtà d’Eccellenza ma di categoria superiore! Ma oggi siamo ultimi in classifica: restano tanti punti da conquistare, l’obiettivo salvezza non lo reputo irraggiungibile, soprattutto con una squadra completamente rinnovata come l’attuale”.

E intanto è attesa la formalizzazione degli ultimi tesseramenti, già domenica – quando verrà disputata una partita amichevole – l’allenatore Antonio Aiello potrebbe avere a disposizione la rosa definitiva con la quale affrontare il girone di ritorno.