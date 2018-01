Ferma il traffico sedendosi in mezzo alla strada

Arriva a piedi dal centro si siede sull’asfalto, in mezzo alla rotonda tra via Miola e via Bergamo, e incurante delle auto che blocca sta lì finchè non interviene qualcuno che lo convince a spostarsi. Ha creato non poca confusione nella zona tra la Cassina Ferrara e il quartiere sportivo la presenza dello straniero.

Per due volte negli ultimi tre giorni ha bloccato il traffico costringendo automobilisti e residenti a richiedere l’intervento della polizia locale. Del resto negli ultimi giorni era già stato accompagnato, per comportamenti poco consoni, dai carabinieri e dai vigili al pronto soccorso. La situazione è degenerata nel fine settimana.

Sabato, intorno a mezzogiorno, si è seduto in mezzo alla strada bloccando le vetture in uno dei punti più trafficati di Saronno. Non avanzava richieste semplicemente stava seduto sull’asfalto. In suo aiuto è intervenuto un passante che, arrivato pochi minuti prima della polizia locale, l’ha convinto a seguirlo alla Caritas. Lo straniero si è nuovamente seduto in mezzo alla strada stamattina alle 10. Questa volta sono intervenuti i volontari di Casa di Marta che l’han accompagnato nella struttura di via Piave.