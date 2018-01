Viva la Bica, che compie tre anni

Domenica 28 gennaio festa per il terzo anno di BiCa: la biblioteca comunale di Carnago compie gli anni.

Un altro anno di BICA è volato, ricco di iniziative, eventi, letture, laboratori, corsi ed ovviamente di libri. Ecco allora un’altra occasione per festeggiare insieme, con tantissimi appuntamenti da vivere e condividere.

«La biblioteca è un polo multimediale, dove agli scaffali si affiancano postazioni per pc e collegamento Internet, spazi riservati ai bambini e altri per incontri e conferenze» sottolinea il sindaco Maurizio Andreoli Andreoni. «Con questa iniziativa BICA intende ribadire, in occasione di una ricorrenza significativa che ci sta molto a cuore, il grande impegno di innovazione dei propri servizi, al fine di soddisfare la più ampia gamma di esigenze dei propri utenti e della comunità».

In questi tre anni la nuova biblioteca di via Libertà si è collocata tra le eccellenze della provincia di Varese. «Uno degli obiettivi principali che ci eravamo posti all’inizio di questa avventura e che crediamo di aver raggiunto – spiega l’assessore alla cultura Alvaro Guidolin – è sempre stato quello di promuovere la lettura e modificare lo stereotipo che vede la biblioteca come un freddo luogo di studio. Con BICA si è cercato di andare incontro alle esigenze dei carnaghesi, affiancando all’aggiornamento e alla varietà dell’offerta nuovi spazi di aggregazione e nuovi servizi. A distanza di tre anni, abbiamo avuto la prova di come questa nuova biblioteca risponda ad un’esigenza sentita dalla gente e di come investire in cultura sia una sommessa vincente». E cita Garcia Lorca: «La cultura costa cara, ma l’incultura ancora di più».

Il programma della festa di domenica 28 gennaio

Dalle 15.00 partono i laboratori di murales su stoffa, lavoretti con la pasta mais e decorazione di biscotti per fare poi merenda tutti assieme, a cura della Pro Loco di Carnago, ideale per bambini e famiglie.

Sarà anche possibile provare l’ebbrezza di essere speleologo attraverso un percorso al buio per adulti e bambini. I bambini potranno provarla con l’autorizzazione dei genitori.

A tutti i presenti sarà offerto, durante tutto il pomeriggio, thè caldo e vin brulé.

Dalle 18.00 la festa continua con qualche numero sui risultati di questo primo anno, illustrati dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni entrate a far parte del mondo BICA. A concludere la giornata ci saranno l’immancabile taglio della torta e i canti popolari delle “sorelle borromee”.

Festeggia con noi il compleanno della BICA – Biblioteca di Carnago: via Libertà 5 , Carnago – Tel. 0331 985251.