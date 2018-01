Festa della musica 2018: iscrizioni per le band fino al 28 febbraio

La Festa della Musica di Mendrisio ha aperto le iscrizioni per la sua quinta edizione, prevista il 23 giugno 2018.

Per tante band è già stata un’occasione per far conoscere la propria musica al pubblico, per esibirsi nella splendida cornice del nucleo storico del borgo e per allacciare contatti con band provenienti da tutta la Svizzera e da altre nazioni.

Per iscriversi c’è tempo fino al 28 febbraio. Non ci sono limitazioni riguardo al genere musicale proposto (anzi), all’età o al numero di componenti del proprio gruppo: «Gli unici requisiti sono l’originalità e l’amore per la musica».

Sul sito www.festadellamusica.ch è possibile scaricare il modulo, successivamente la direzione artistica contatterà singolarmente le band per comunicare il verdetto.

Organizzata per la prima volta nel giugno del 2014, la Festa della Musica ha ospitato fino ad oggi 89 band provenienti dal Canton Ticino, dal resto della Svizzera, dall’Italia e persino dal Brasile. Ogni anno oltre 200 gli artisti si sono esibiti sugli 8 palchi allestiti fra le vie di Mendrisio. Durante l’ultima edizione si sono raggiunti i 6000 spettatori.

Per maggiori informazioni scrivere a artisti@festadellamusica.ch o contattare l’organizzazione attraverso la pagina Facebook