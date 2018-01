Figli preadolescenti, una “età dello Tsunami”: incontro con Alberto Pellai

L’Associazione Genitori Agamica, della scuola di Madonna in Campagna, ospita a Gallarate Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva, apprezzato per le sue conferenze.

Pellai presenterà il suo libro “L’età dello tsunami”, una occasione per riflettere sul ruolo dei genitori e su “come sopravvivere a un figlio pre-adolescente”.

Appuntamento il 1° febbraio (ore 20.45) al Teatro Nuovo di via Leopardi 4 a Gallarate, quartiere Madonna in Campagna. L’evento è proposto in collaborazione con il Comprensivo Gerolamo Cardano e con la Comunità Pastorale Maria Regina della famiglia.