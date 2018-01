Per finanziare il Varese Pride si balla alla CoopUf

Sarà allegro e colorato, anche nello stile musicale, il Varese Pride official Party, l’evento di autofinanziamento per il Varese Pride organizzato da Arcigay Varese in collaborazione con Cantine Coopuf e Madboys Eventi e Concerti.

La serata di venerdì 26 alle cantine coopuf avrà lo stile dell’evento che finanzia, il coloratissimo Varese Pride: il repertorio musicale spazierà da Rihanna a Madonna, ai Queen e alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni ’80 e ’90: sull’evento facebook, si raccolgono anche le richieste per il deejay, ovviamente sullo stile della serata.

Saranno poi a disposizione in anteprima tutti i gadget preparati per l’evento (che sarà il prossimo sabato 16 giugno): spille, bandierine e fiocchetti arcobaleno, le nuove magliette e anche i braccialetti che risplendono al buio.

Per la serata, l’ingresso è ad offerta minima di 5 euro (per i soci Arcigay l’offerta minima è 2 euro): parte del ricavato sarà devoluto al Varese Pride 2018.