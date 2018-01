Finisce con la macchina contro un camion carico di detriti.

L’incidente ad Angera, sulla strada provinciale 4, alle 13.30 di giovedì 4 gennaio. Coinvolto un 80enne alla guida della sua macchina: ha perso il controllo forse a cuasa di un malore ed ha sbattuto violentemente contro un automezzo in sosta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa, hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito, trasportato in ospedale.