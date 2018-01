“Fontana, il candidato di tutti i sindaci leghisti”

Il Coordinatore dei Sindaci della Lega Nord, Emanuele Poretti, primo cittadino di Castiglione Olona, lancia la campagna di Fontana tra gli amministratori

“Attilio Fontana quale candidato alla presidenza della Regione Lombardia rappresenta per noi sindaci Lega della provincia di Varese un motivo di orgoglio. E ci rassicura non solo su una continuità con la precedente gestione Maroni, ma la sua figura rende garantisce che sarà prestata ancor maggiore attenzione ai Comuni e alle loro esigenze”.

Emanuele Poretti, Sindaco di Castiglione Olona e Coordinatore dei Sindaci della Lega Nord, lancia la volata alla candidatura di Attilio Fontana a Presidente di Regione Lombardia.

“Attilio è innanzitutto per noi un amico – sottolinea Poretti -, una persona semplice ed umile, pronta in ogni momento a fornire il supporto della sua grande esperienza da sindaco per tutti noi soprattutto per coloro che si sono da poco affacciati al mondo dell’amministrazione comunale.

Con Attilio alla guida di Regione Lombardia confidiamo sul fatto che quel percorso verso una maggiore autonomia della nostra regione sarà portato a compimento. Quell’autonomia i cui benefici si riverseranno senza ombra di dubbio sulla gestione dei nostri Comuni, consentendoci di disporre di azioni concrete e di denari utili per le nostre comunità”.

“Ad Attilio Fontana chiediamo, sapendo bene che rientra già tra le sue priorità, che le nostre amministrazioni non sentano mai mancare il supporto di Regione Lombardia, chiediamo che ci sia una grande attenzione al tema della sicurezza, del lavoro, dell’occupazione giovanile, senza naturalmente dimenticare la tutela della nostra identità”.

E chiude dando la carica al candidato Presidente: “Forza Attilio, siamo tutti con te!”.