Fontana inizia la campagna a Varese. E Maroni esulta

Il primi tifoso di Attilio Fontana è Roberto Maroni, il governatore uscente della Lombardia che applaude la scelta di Salvini e Berlusconi.

LOMBARDIA: BERLUSCONI, IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA SARÀ ATTILIO FONTANA (ANSA)

Sono proprio contento. Attilio è un amico, un amministratore capace, onesto e preparato. Sarà un ottimo Governatore della @LombardiaOnLine — Roberto Maroni (@RobertoMaroni_) January 10, 2018

CHI E’ ATTILIO FONTANA, IL LEGHISTA BORGHESE

Dopo una giornata di tattica Silvio Berlusconi ha detto chiaramete che accetta la candidatura indicata dal consiglio nazionale leghista lunedì’ scorso. Tocca dunque ad Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, che già da due giorni ha attivi i profili social per la campagna elettorale come candidato presidente del centrodestra in Lombardia.

E c’è già il primo programma di campagna, che inizia proprio a Varese. Questo il tabellino di marcia.

– h.10:30 Varese passeggiata in centro al mercato Bosino. Partenza da p.za Podesta’;

– h.11:30 Varese presso caffè Zamberletti a Varese c.so Matteotti, 20 conferenza stampa presentazione/aperitivo con Maroni, segretari e simpatizzanti;

– h. 16:30 Saronno, passeggiata in centro (indirizzo da comunicare) per manifestazione di rievocazione storica

– h. 18 a Gallarate, aperitivo ristorante Posporta via Posporta e passeggiata in centro;

– h.20:00 Varese, cena con sindaci e amministratori locali presso “Pizzeria La Motta” a Varese

Attilio Fontana non sta facendo in queste ore molte dichiarazioni, è quasi in silenzio. D’altronde è il momento degli aggiustamenti e della composizione di liste e coalizioni, un momento molto delicato in cui ognuno giocherà la sue carte.

Per Varese, lato centrodestra, è una staffetta che rimarca la centralità della città nella geografia di quella coalizione politica. Ma in Regione, va detto, è da 5 anni che Varese esprime i big: il presidente, con Maroni, il presidente del consiglio, con Raffaele Cattaneo dell’Ncd e il segretario regionale e capogruppo del Pd Alessandro Alfieri.