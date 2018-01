Fotografia naturalistica in scena alla sala Montanari

Milko Marchetti, vincitore per ben nove volte consecutive dal 1999 della Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica, proporrà a Varese “Emozioni Naturali”, una serie di video proiezioni che come descrive lo stesso autore, saranno: «Un concentrato di emozioni, quelle che ho vissuto io al momento dello scatto! E’ questo quello che vorrò che accada, riuscire a trasmettere tramite il connubio musica-immagini, l’attesa, il freddo, il caldo, la pelle d’oca, i rumori, i colori, le luci, le ombre, le sensazioni che ho vissuto nel momento in cui ho fatto click. In Alaska mentre a pochi metri gli orsi catturavano i salmoni, in Islanda tra ghiacci perenni e paesaggi mozzafiato, nel delta del Po, la mia terra, tra aironi, paesaggi dall’alto, raganelle, riflessi, e bianchi e neri, e ancora gli endemismi del Madagascar, e gli indimenticabili sorrisi del suo popolo…e molto altro».

In oltre 25 anni di attività Marchetti ha costruito un archivio di oltre 700.000 immagini, natura e poesia, che congelano un istante per trasmettere un’emozione con un teleobiettivo.I suoi compagni di avventura sono un capanno mimetico, ore di appostamenti immobili, le fredde giornate di Gennaio, le afe di Luglio, le innumerevoli zanzare, la nebbia, e soprattutto la sua inseparabile macchina fotografica.

Milko Marchetti, originario di Ferrara, ha pubblicato foto come copertine ed interni su diversi periodici. Da 2000 organizza Workshop di Fotografia Naturalistica in Italia e nel mondo. L’ingresso è libero.

L’appuntamento è in sala Montanari alle 21 di sabato 20, in via dei Bersaglieri 1.