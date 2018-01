A fuoco il tetto di una villetta

Intervento dei vigili del fuoco a Daverio in via Fiume per spegnere un incendio divampato sul tetto di una casa. I pompieri sono intervenuti intorno alle 13, ad andare a fuoco per cause ancora da accertare il tetto di una villetta di due piani.



I nove vigili del fuoco, intervenuti con tre automezzi, un’autopompa, un’autoscala e un’autobotte, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Le fiamme hanno distrutto circa 100 mq quadri di tetto. La mansarda sita all’ultimo piano é stata dichiarata inagibile.