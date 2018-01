A fuoco un cassone della discarica. È accaduto nel pomeriggio di venerdì quando intorno alle ore 16:30 nel comune di Lavena Ponte Tresa in via Boschina i vigili del fuoco sono interventi per incendio. Per cause da accertarsi, alcuni scarti contenuti in container sito nella piattaforma ecologica sono stati interessati da un incendio. Gli operatori intervenuti con un’autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.