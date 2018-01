Furto al supermercato, 27enne in manette

I Carabinieri del N.O.R. di Legnano hanno tratto in arresto per furto aggravato un 27enne pregiudicato, cittadino europeo per furto nel supermercato Tigros di Canegrate.

Il giovane, dopo aver rotto delle placche antitaccheggio, ha occultatotra i vestiti vari prodotti, superando poi le casse senza nulla pagare, venendo infine bloccato dai militari operanti, nel frattempo allertati dal personale di sicurezza.

La refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. L’arrestato è stato trattenuto negli uffici dei Carabinieri e oggi sarà condotto presso il Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo.