Furto alle Sorelle Ramonda, arrestato il ladro

Un ventitreenne in manette per un furto di abbigliamento alle Sorelle Ramonda di Gallarate.

Una pattuglia del Commissariato di Polizia cittadino è intervenuta nel pomeriggio di sabato, a seguito di un furto di diversi capi di abbigliamento firmati.

Gli agenti si sono messi alla ricerca e hanno subito scovato il ladro in un parcheggio poco distante: era in possesso dei vestiti rubati e anche di un piccolo tronchesino in metallo che è stato utilizzato per staccare le placche antifurto.

Il fermato è stato poi sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e così, dalle impronte digitali, è emerso che si trattava di L.Y., pregiudicato ventitreenne. È stato arrestato e poso a disposizione del Pm di turno, Rossella Incardona, che ha convalidato l’arresto.