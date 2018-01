Gaffuri (Pd): «La Arcisate Stabio rischia il flop»

«Oggi è stato il primo giorno in cui la linea che porta da Como a Varese, attraverso Mendrisio, ovvero la nuova Arcisate-Stabio, è entrata a pieno regime. Pendolari, frontalieri, orario pieno. Ebbene, già all’esordio ha mostrato la corda: 57 minuti di ritardo per il treno delle 7.07, in partenza da Albate-Camerlata che si è guastato e ha innescato poi una catena di problemi».

A sottolineare i contrattempi di questa mattina è Luca Gaffuri, consigliere regionale del Pd che ha raccolto le prime lamentele dei passeggeri dopo che due treni successivi, attorno alle 9, sono stati cancellati, sia in arrivo da Varese che in partenza da Albate-Camerlata.

«Domenica, primo giorno in servizio, non ci sono stati problemi, ma erano anche molto pochi i passeggeri e non certo con l’urgenza di un giorno di lavoro – continua Gaffuri – Perciò, il vero battesimo era oggi e per ora è stato un flop. A questo punto conviene prendere il servizio di trasporto pubblico su gomma che collega Como con Varese, perché a fronte di un risparmio di tempo ipotetico di 20 minuti, finisce che invece ci si guadagna».

Secondo il consigliere regionale, a far propendere ancora i pendolari per autobus e corriere potrebbe essere anche il costo: «Il biglietto del treno, complice il fatto che si interseca con le politiche dei prezzi del trasporto pubblico del Canton Ticino, costa 6,40-6,80 euro, a seconda della fermata della città da cui si parte, mentre quello dell’autobus varia da 3,40 a 3,70 euro – specifica ancora il consigliere. Sul fronte degli abbonamenti, si passa da un range di 107-113 euro a 79-86. È evidente che per i pendolari si tratta di differenze sostanziali. Forse Regione Lombardia deve rivedere qualcosa, perché in questo modo l’attesa novità della Arcisate Stabio rischia di essere inutile».