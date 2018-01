Galimberti: “Le dichiarazioni di Fontana sono vergognose”

Il Sindaco di Varese, Davide Galimberti risponde alle dichiarazioni di Attilio Fontana, ex sindaco e candidato per il centrodestra alle elezioni regionali.

«Da sindaco di Varese e rappresentante di questa comunità non posso che prendere le distanze dalle vergognose affermazioni di Attilio Fontana. Credevo che la sua candidatura avrebbe portato la nostra città ad una maggiore notorietà ma mai mi sarei aspettato di leggere, dopo solo un giorno dalla sua presentazione a candidato, su tutti i giornali nazionali la nostra città associata a dichiarazioni razziste che hanno indignato tutti. Ancor più grave che Fontana si permetta di pontificare su temi che in città non ha saputo affrontare».