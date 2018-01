Galimberti: “Solidarietà al direttore per gli attacchi ricevuti”

«Solidarietà al direttore di Varesenews, Marco Giovannelli, aggredito da gravissime affermazioni del sindaco di Gazzada che scrive di nuovo parole inaccettabili e offensive».

A dirlo in una nota è il sindaco di Varese Davide Galimberti che spiega: «Questo ennesimo episodio di violenza da parte di qualcuno che non nasconde il proprio sostegno alla candidatura di Fontana dovrebbe mettere ancora più in imbarazzo chi in questi giorni ha minimizzato o giustificato le parole del candidato della lega e del centro destra, parole che purtroppo continuano a nutrire una campagna elettorale che offende l’immagine del nostro territorio».