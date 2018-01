Gara di droni e aerei di carta: weekend di gioco a Volandia

Weekend ricco di iniziative quello in programma a Volandia, il Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa, ricavato nelle storiche Officine Caproni del 1910.

Protagonisti soprattutto i più piccoli a partire dai 3 anni che sabato 27 gennaio, dalle ore 15, potranno cimentarsi con il laboratorio “Aerei di carta”, che li vedrà impegnati nella costruzione di modellini di carta, affiancati dai volontari del museo.

Domenica 28 gennaio, invece, l’attenzione sarà catalizzata dalla gara di droni che vedrà sfidarsi due categorie, quella che va dagli 8 ai 15 anni e quella degli over 15. Il pubblico potrà cimentarsi – dalle 15 alle 17.30 – in questa avvincente sfida sulla pista indoor per droni dell’Associazione Gullp. I migliori 5 classificati di entrambe le categorie si aggiudicheranno un gadget messo a disposizione dal negozio di Volandia.

Per l’intero weekend, inoltre, saranno presenti dalle 10 alle 17, al terminal 1 di Malpensa i volontari di Volandia che forniranno ai passeggeri in transito la possibilità di vedere il Rutan Varieze esposto e conoscerne tutte le caratteristiche tecniche.