Gennaio, aumentano luce, gas e autostrade

Anno nuovo, bollette più care. Almeno per luce, gas e trasporti.

Secondo l‘Autorità per l’energia la famiglia tipo – 2.700 kWh l’anno e 1.400 metri cubi di gas – registrerà un incremento di spese del +5,3% per le forniture elettriche mentre per quelle gas del +5%.



I rincari per le bollette di luce e gas comunicati dall’Autorità per l’energia comporteranno “nel dettaglio, per l’elettricità la spesa (al lordo delle tasse) per la famiglia-tipo nell’anno compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018 di circa 535 euro, con un aumento del +7,5% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2016 – 31 marzo 2017) corrispondente ad un aumento di circa 37 euro l’anno.

Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta del gas, specifica l’Authority nella sua nota di aggiornamento, sarà di circa 1.044 euro, con un rialzo del +2,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un aumento di circa 22 euro l’anno.

Novità anche per l’aumento medio dei pedaggi sulla rete autostradale, che ammonta al 2,74%, dal primo gennaio 2018.

Per chi viaggia in provincia di Varese, sulla A8 il pedaggio a Gallarate Nord aumenta di 10 centesimi di euro.

Per Pedemontana, sulla tratta Gazzada Schianno – Vedano il costo per le auto sarà di 1,05 centesimi invece che 1,03. Nel percorso della Pedemontana vera e propria, l’A36, tra la A8 e la A9 si pagherà invece 3,18 euro invece di 3,13 euro.