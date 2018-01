Anziano muore investito

Non ce l’ha fatta Lorenzo Fabi, classe 1939, investito da un furgone questa mattina mentre attraversava la strada nei pressi del ponte sul fiume Tresa, tra Luino e Germignaga.

Il fatto è avvenuto intorno alle 7 e 30 di oggi, 26 gennaio, sulla statale 394, in via Stehli altezza ponte Premaggi. a Germignaga.

L’uomo, gravemente ferito, è stato soccorso trasportato in ospedale in codice rosso. Insieme agli operatori del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Luino, per ricostruire i fatti.

L’anziano è arrivato all’ospedale di Varese in condizioni gravi: è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del pronto soccorso dove i medici hanno cercato di salvargli la vita: purtroppo è deceduto di lì a poco.

Sul posto il sindaco di Germignaga, Marco Fazio: che ha segnalato poi sulla sua pagina facebook che intorno alle 8.30 il traffico, prima a senso unico alternato per consentire i soccorsi, è tornato regolare.