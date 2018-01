Già deciso per quest’estate? Una vacanza in barca al lago fa felice tutta la famiglia!

Le vacanze estive sono un affare spinoso, lo sappiamo bene. Decidere dove andare, quando andare e con che mezzo. Ore passate a confrontare prezzi e servizi su pagine web e piattaforme specializzate.

Perché tanto stress per rilassarsi? Perché alla fine vogliamo che quei pochi sudati giorni di vacanza siano perfetti, ci permettano di dimenticare le fatiche dell’anno e non ci pesino sulla coscienza per aver speso un patrimonio, anche se per la nostra famiglia lo faremmo comunque volentieri.

Noi di Nautal siamo qui oggi per darvi delle risposte ai quesiti che vi abbiamo posto prima, nella speranza di ridurvi lo stress della preparazione senza rinunciare alla qualità della vacanza sognata. Vi proponiamo una vacanza in barca a noleggio per far passare alla vostra famiglia dei giorni di completo relax e divertimento.

Per quanto riguarda il dove, abbiamo pensato al Lago di Garda. Questa splendida località compresa tra tre regioni è particolarmente ideale per le famiglie: tante attività da svolgere sia in acqua che sulla terraferma: escursioni, gite a cavallo e in bici, ma anche immersioni, wind surf, kite surf e sci d’acqua.

Per non parlare dei tanti luoghi d’interesse storico e artistico da visitare: le Grotte di Catullo, il Vittoriale degli Italiani di d’Annunzio e Palazzo Bettoni. Il Lago di Garda è un’ottima destinazione per quelle famiglie che vogliono rilassarsi, le tante spiaggette lungo la riva sono davvero incantevoli, ma anche avere la possibilità di provare o vedere qualcosa di nuovo ogni giorno.

Con così tante opportunità a disposizione, il problema è solamente come sfruttarle tutte senza perdere più tempo a spostarsi che a godersela. Questo ci porta alla scelta del mezzo: la barca!

Quale modo migliore di spostarsi da una riva all’altra se non in barca? Un’alternativa rapida e divertente per raggiungere facilmente ogni paesino o località del Lago che abbiate voglia di visitare. La barca non è solamente un mezzo di trasporto, ma un’occasione di divertimento in sè! Se optate per una barca a motore potrete godervi degli aperitivi o dei pasti direttamente sulla vostra barca, magari mentre ammirate il sole tramontare dietro ai monti che circondano il Lago.

Per non parlare della comodità di non dipendere da bus, macchine, taxi ed altri mezzi di trasporto; la barca sarà al centro della vostra vacanza e vi aprirà a infinite possibilità uniche.

Sicuramente state pensando come fare se non avete una patente nautica. Non è importante, alcune di queste barche a motore non richiedono nessuna licenza, una spiegazione iniziale è sufficiente se si sta poi attenti a rispettare limiti e regole.

Per quanto riguarda il periodo, la scelta è ampissima. Potete scegliere la primavera o l’autunno se cercate più tranquillità, le temperature non scendono mai di molto grazie all’effetto mitigatore delle acque del lago. Se invece l’estate è il periodo migliore per voi, allora potrete godervi il bel tempo e tutti i servizi aperti ed a vostra disposizione.

Ultima questione da risolvere: come scegliere e prenotare la propria barca a noleggio. Nautal è qui per aiutarvi. Siamo una piattaforma web che mette semplicemente in contatto i clienti con i proprietari delle barche, occupandosi della gestione della prenotazione e tutto il resto.

Potete scegliere direttamente voi la barca e il periodo cercando quella che più vi solletica la curiosità su nautal.it, oppure potete contattare uno dei nostri esperti che si metterà subito alla ricerca della barca migliore per voi.

Speriamo con queste poche righe di avervi risparmiato ore di indecisione e insicurezza, se volete dare già un’occhiata a quanto è facile e conveniente noleggiare una barca sul Garda, fate clic qui.

Risparmiate il tempo di navigare ulteriormente su internet, e cominciate a navigare veramente tra le acque cristalline del Lago di Garda!