Gioeubia al Camelot con dolci, risotto e vin brulè

Anche il Camelot ospita il falò della Gioeubia. Appuntamento, come da tradizione, all’ultimo giovedì di gennaio, il 25 gennaio, dalle ore 17.00.

La Gioeubia del Camelot è una grande festa intergenerazionale, organizzata da 3SG Azienda di Servizi Socio Sanitari, che anno dopo anno, vede una sempre maggiore partecipazione di pubblico, consentendo ai bambini e agli anziani che non riescono a partecipare alle feste organizzate nei consueti orari serali, di assistere al tradizionale rogo al primo imbrunire (17,30 circa).

Il falò si terrà nel giardino interno della Residenza (ingresso da via Sottocorno, 5) e vedrà la preziosa collaborazione dell’associazione di volontari I Cavalieri di Camelot (che da settimane lavorano con gli Ospiti alla preparazione della strega) e dell’Associazione dei dipendenti di 3SG La Dama del Lago impegnata nella preparazione di dolci che saranno offerti a tutti i bambini presenti, mentre per i grandi non mancherà un assaggio di vin brulè e di risotto con zafferano e luganega.

L’evento è come di consueto aperto al pubblico e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

