Giornata della Memoria: il comune non decide sul patrocinio. Associazioni indignate

Nuova polemica sulla giornata della Memoria. Ad accendere i riflettori sul problema una nota firmata da Aned, Anpi, Acli e Isola che non c’è di Saronno che puntano il dito contro l’Amministrazione comunale. “Riteniamo che l’atteggiamento dell’amministrazione saronnese, di non decidere se concedere o meno il patrocinio alle iniziative riguardanti la giornata della memoria 2018, in merito ad una richiesta che è stata protocollata il 2 dicembre, sia assolutamente inaccettabile”.

In sostanza ad oggi le associazioni hanno ricevuto come risposta dal Comune solo una nota decisamente vaga che recita: “Ad oggi il Sindaco non ha firmato né la concessione di patrocinio, né il diniego – vi invitiamo pertanto a non inserire logo della Città di Saronno nelle comunicazioni e nel materiale pubblicitario relativo alla manifestazione”.

Duro il commento delle associazioni: “Ancora una volta assistiamo ad un atteggiamento ostile e pregiudiziale, da parte dell’Amministrazione saronnese, nei confronti di associazioni che evidentemente ai suoi occhi non meritano considerazione, nemmeno il diritto di ricevere un esplicito rifiuto alla loro richiesta.

Al di là del rammarico per la sordità dell’Amministrazione comunale, le associazioni coinvolte si impegneranno ancor di più nell’organizzazione di questa importante iniziativa di educazione civile”