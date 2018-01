Sei giorni di festa con la Sagra di San Giulio

Da giovedì 25 gennaio torna uno degli appuntamenti più attesi dalla città di Castellanza: alle ore 18.30 nella Chiesa di San Giulio con la funzione del triduo di San Giulio si apre la Festa Patronale Sagra di San Giulio organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza in collaborazione con la Comunità Pastorale di San Giulio e San Bernardo e con la Caritas di Castellanza, con il supporto delle associazioni cittadine.

Come di consueto per la durata della manifestazione la città ospiterà un ricco programma di eventi ed iniziative che spaziano tra il sacro ed il profano. Giovedì 25 gennaio alle ore 19.15, dopo la funzione religiosa che segna l’inizio ufficiale della festa, in Piazza Liberta (il parcheggio antistante il Palazzo Comunale), sarà il tradizionale falò, retaggio della civiltà contadina, “Brucia la Gioeubia” a dare il via alle iniziative in programma con l’attesa distribuzione di vin brulè, polenta e brusciti, Pane di San Giulio e Vin Santo. Alle ore 21.00 Adorazione eucaristica nella cripta di San Giulio.

Venerdì 26 gennaio alle ore 21.00 al Teatro di Via Dante “Vi raccontiamo cose belle”, il racconto delle positive esperienze di vita grazie all’intervento di alcuni protagonisti della comunità pastorale cittadina.

Sabato 27 gennaio alle ore 15.00 in piazza Paolo VI apertura della festa patronale con un concerto di campane e la consueta pesca di beneficenza. La manifestazione proseguirà con l’appuntamento gastronomico delle ore 18.00 a base di trippa e fagioli cucinati da grandi chef. Alle ore 21.00 al teatro di Via Dante premiazione del concorso La vetrina più bella 2017 e Concerto per grandi interpreti castellanzesi guidati dal direttore artistico maestro Marco Colombo.

Domenica 28 gennaio la Sagra di San Giulio raggiungerà la piena completezza con un’intera giornata dedicata ai festeggiamenti. Si apre alle ore 10.30 alla Chiesa di San Giulio con la messa solenne presieduta da Mons. Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare della Diocesi di Milano seguita dall’esibizione in piazza del Corpo Musicale Santa Cecilia. Alle ore 12.00 in piazza Paolo VI saranno il Rione In Sü e il CAI ad offrire aperitivo e risotto in attesa della votazione del III^ Concorso Dolce di San Giulio; non mancheranno gli stand delle associazioni cittadine e la vendita di dolciumi. Alle ore 15.30 in San Giulio Vesperi solenni e bacio della reliquia di San Giulio.

Nel pomeriggio i festeggiamenti proseguono su piazza Paolo VI con la benedizione di moto e scooter alle ore 16.15 e alle ore 16.0 al Teatro di Via Dante con lo spettacolo di burattini della compagnia Pigliapupazzi e la premiazione del concorso Dolce di San Giulio 2018 e la merenda offerta dal G.S. Tapascioni e dal Rione Ingiò.

Domenica 28 gennaio sarà soprattutto la giornata della tradizionale Fiera di San Giulio che animerà le vie e le piazze attorno al Palazzo Comunale con le bancarelle, le giostre per i bambini, la pesca di beneficenza e la vendita in piazza Paolo VI di Pane di San Giulio e di vin santo in favore della Caritas di San Giulio e San Bernardo per le iniziative di carattere umanitario.

La Festa patronale di San Giulio si concluderà mercoledì 31 gennaio alle ore 18.30 con la messa in San Giulio in memoria di San Giovanni Bosco alla presenza delle suore dell’istituto Maria Ausiliatrice e con il volo della merla alle ore 19.15 in una piazza Paolo VI che ospiterà la bancarella per la vendita del Pane di San Giulio e di vin santo.

Per informazioni: Ufficio Cultura – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it