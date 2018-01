Giovani cioccolatieri crescono: Andrea Buosi vince il chococake award 2018

La notizia rimbalza dalla Sigep, 39ª edizione della fiera internazionale dei settori della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, in corso in questi giorni a Rimini: Andrea Buosi, appena ventenne, figlio di Denis Buosi, cioccolatiere e pasticcere che da Venegono Superiore ha portato la sua fama in Italia (e oltre) ha vinto il Chococake award 2018, concorso nazionale riservato ai giovani pasticceri, dai 18 ai 35 anni. Quest’anno hanno partecipato in 150, e Andrea ha partecipato al Sigep insieme agli altri 9 finalisti.

Il giovane Buosi ha vinto il concorso con una torta che si chiama Hanami (“arte di guardare i fiori” in giapponese) ed è realizzata con cioccolato Vietnam 45, pistacchio, sesamo, ciliegie e pepe giapponese fresco e ora ha vinto uno straordinario “premio di formazione”: un viaggio-avventura in Vietnam accompagnato dai maestri della giuria tecnica, per esplorare le piantagioni di cacao che crescono sul Delta del Mekong e conoscere da vicino la cultura di quell’affascinante Paese.

Andrea Buosi, a sinistra, con Anna Prandoni (dir. editoriale Italian Gourmet) e suo padre Denis

Andrea al Sigep ci è arrivato, ovviamente, accompagnato da papà: con lui è stato protagonista anche di un Workshop allo stand della casa editrice Italian Gourmet. L’argomento si è rivelato di grande attualità, per la famiglia Buosi: il massaggio generazionale in azienda.