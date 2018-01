Giovani Lega con Fontana

Riceviamo e pubblichiamo

“Fontana rappresenta il futuro per i giovani varesini e lombardi”

Il coordinatore provinciale dei Giovani Padani, Davide Quadri,

lancia la campagna del candidato Presidente tra i giovani

“Essere vicino ai giovani significa conoscere le problemaiche del

mondo dell’università e del lavoro. E avere le soluzioni da

proporre per costruire un futuro ai giovani”.

E queste caratteristiche si possono trovare tutte nel candidato

Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Lo afferma senza

dubbi Davide Quadri, coordinatore provinciale dei Giovani Padani

del Varesotto, che lancia la corsa dell’ex sindaco di Varese sul

nostro territorio. E mette in evidenza come nel programma del

candidato governatore ci sia una grande attenzione rivolta al

mondo giovanile.

“Fontana è un punto di riferimento importante per tutti i giovani

– sottolinea Quadri – al di là della vicinanza che ha sempre

avuto nei confronti del nostro movimento giovanile, quando ha

ricoperto la carica di Sindaco si è sempre impegnato a favore del

mondo studentesco, ponendo attenzione alle prolematiche relative

alle scuole e ai trasporti per gli studenti”.

Non solo, perché “i suoi interventi, come quello su Canale 5 nei

giorni scorsi, dove ha parlato del mondo dell’università e delle

prospettive che occorre dare ai giovani lombardi, dimostrano come

conosca molto bene e da vicino le questioni più importanti per il

futuro delle nuove generazioni”.

Quindi, il coordinatore provinciale dei Giovani Padani lancia una

frecciata all’avversario di Fontana, il candidato del

centrosinistra Giorgio Gori. “La vicinanza ai giovani non è viene

fatta dal giovanilismo di facciata o dai maglioncini alla moda.

Non servono a niente il trucco e parrucco. La differenza sta nei

fatti e nelle politiche giuste. Guardiamo agli Stati Uniti: Donald

Trump sta riducendo la disoccupazione giovanile con le sue

politiche, al contrario di quanto fatto dal proprio predecessore,

il “giovanilista” Obama”.