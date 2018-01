Giovani Padani: «Arcisate Stabio sfida e opportunità anche per i ragazzi»

(foto di Luca Leone)

«La ferrovia Arcisate Stabio è una sfida e un’opportunità per i giovani ed il territorio».

A poche ore dall’avvio della nuova tratta ferroviaria, che partirà nella mattinata di domenica 7 gennaio, il coordinatore provinciale dei Giovani Padani, Davide Quadri, sottolinea come il nuovo servizio ferroviario che collegherà Varese con la Svizzera e con Como sia importante non solo per i lavoratori pendolari e frontalieri, ma anche per i ragazzi.

«Questa tratta ferroviaria sarà una grande opportunità anche per i giovani della provincia di Varese – scrive Quadri in una nota – in quanto renderà più accessibili i poli universitari oltre confine; permetterà anche di conoscere meglio un territorio che applica molto bene i principi di federalismo che tanto ci sono cari».

«La grande sfida per il territorio è che questa tratta non diventi o non rischi di diventare come il confine di Como l’anno scorso, soprattutto per quanto riguarda l’immigrazione illegale e il traffico di esseri umani. I poli ferroviari da questo punto di vista sono zone molto sensibili, quindi ci auguriamo sia per i territorio che per chi usufruirà del servizio, tra frontalierato studenti e turisti, che vengano prese tutte le tutele del caso e le azioni di sicurezza pertinenti».

«La sfida – aggiunge il consigliere regionale del Carroccio Emanuele Monti – è che questo servizio diventi un utile volano per il nostro territorio e per i nostri giovani e che venga gestito in maniera efficiente e sicura».