I Giovani Padani “bruciano” Laura Boldrini, scoppia la polemica

I giovani padani di Busto Arsizio hanno scelto di bruciare Laura Boldrini nel tradizionale falò della Giobia. Il fantoccio che hanno realizzato con il volto del presidente della Camera è stato dato alle fiamme -insieme ad altri- in piazzale Einaudi e come da tradizione il fuoco è stato appiccato dal primo cittadino Emanuele Antonelli.

Laura Boldrini è stata rappresentata a bordo di una nave battezzata “Costa Discordia” pronta ad effettuare il “viaggio della risorsa”. La data della partenza è fissata per il prossimo 4 marzo (il giorno delle elezioni, ndr), la destinazione è l’Africa e al timone c’è Francesco Schettino, il comandante della nave da crociera che naufragò nel 2012 causando 32 morti.

Una giobia provocatoria che ha causato immediatamente numerose polemiche. “Stupisce che un partito come la Lega Nord, che in teoria per vocazione dovrebbe difendere le tradizioni della nostra Busto Arsizio, vada a rovinare in questo modo la Festa della Giöbia” ha scritto su Facebook il consigliere comunale Massimo Brugnone, che continua: “A parte i toni vergognosi, di mancanza di rispetto nei confronti di tutti a cui purtroppo gli esponenti leghisti ci hanno abituato, è la totale mancanza di rispetto verso i cittadini che mi fa dispiacere. Oggi è un giorno di festa. È un giorno di comunità. In cui si mettono da parte le divisioni e da sempre ci si è stretti come fratelli che vivono insieme la nostra città. Spiace per la Lega Nord non sia così”.

Non è comunque la prima volta che a Busto Arsizio vengono bruciati fantocci con le sembianze di politici. Due anni fa, ad esempio, venne dato fuoco al sindaco Gigi Farioli ma in quell’occasione si trattò di un tributo realizzato per celebrare la fine dei suoi 10 anni alla guida della città. L’anno scorso, invece, i giovani padani realizzarono un doppio fantoccio con Renzi e Gentiloni mentre nel quartiere di Madonna Regina a bruciare fu Elsa Fornero in cima ad una catasta di legna e con davanti una enorme lettera dell’Inps. E in entrambi i casi non si trattava di un tributo