Giovanna Ballinari entra in Consiglio provinciale

Luino da ieri sera è rappresentata in Provincia da due consiglieri. Uno è Giuseppe Taldone, Forza Italia, l’altro è Giovanna Ballinari, della Lega Nord, che subentra a Maurilio Canton.

La questione, ampiamente anticipata da Varesenews, riguarda la surroga di consigliere comunale di Osmate di Maurilio Canton, altro leghista, che perdendo lo status di consigliere comunale decade anche dal ruolo ricoperto in Provincia.

Così lo scranno a Villa Recalcati viene attribuito alla consigliera comunale Giovanna Ballinari.

La conferma di questo passaggio di consegne arriva da Giuseppe Longhin, capogruppo del Carroccio in consiglio provinciale, che ha parole di benvenuto per la nuova entrata nel gruppo della Lega in Provincia: «Do il mio benvenuto alla nuova consigliera Giovanna Ballinari a cui chiedo lo stesso impegno messo in campo in questi anni da Maurilio Canton, con l’obiettivo di difendere il nostro territorio dalla scelleratezza amministrativa di Vincenzi».

Per Alessandro Casali, il vicesindaco si tratta di «un giusto e grande riconoscimento per Giovanna. Il territorio luinese avrà in lei un importante rappresentante in Provincia. Una notizia che mi riempie di gioia e chiaramente non solo in chiave politica. Questa la dimostrazione che nulla avviene per caso, forza Giovanna».

Così Davide Cataldo, presidente del Consiglio Comunale di Luino: «Sono soddisfatto innanzitutto come amico di Giovanna, persona capace e meritevolissima del nuovo incarico, poi lo sono di certo anche come Presidente del Consiglio di una Città che da oggi esprime due consiglieri provinciali, un’opportunità di collegamento che potrà fare solo bene alla nostra Luino. Sono anche molto contento come militante leghista che la sezione luinese del nostro movimento possa contare oggi anche su un consigliere provinciale tra i suoi iscritti. Io e il vice sindaco ci avevamo molto creduto e voluto fin da subito la candidatura di Giovanna convinti delle sue possibilità, abbiamo solo dovuto attendere un po’ di più ma alla fine è arrivata questa straordinaria notizia!»