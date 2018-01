Giovedì la presentazione del programma di Filosofarti

Due settimane di incontri, lezioni magistrali ed altri eventi, nell’edizione 2018 di Filosofarti, il festival della filosofia e delle arti di Gallarate. Il programma completo sarà presentato giovedì 1 febbraio, alle 11, al Teatro delle Arti di via don Minzoni.

Una settantina gli appuntamenti in programma nella edizione 2018 del festival, in larga parte gratuiti. Lezioni magistrali, dibattiti, ma anche cineforum, spettacoli teatrali e molto altro, sul tema “Paideia – educare”. Cliccando qui potete scaricare la brochure completa dal sito di Filosofarti.

Il festival Filosofarti ha sempre proposto un programma di cultura a 360° gradi, con un approccio attento a ogni sensibilità socio-culturale, garantendo l’ingresso gratuito (esclusi film, spettacoli teatrali non per le scuole e cene). Oltre che sul violontariato del gruppo organizzatore, il festival si sostiene anche con le iniziative di crowdfunding. Da quest’anno, in mancanza di contributi economici istituzionali, un numero ridotto di appuntamenti (tre) sarà a pagamento, per 5 euro. Gli organizzatori hanno rilanciato, già a gennaio, l’appello a contribuire attivamente e su base volontaria alle realizzazione del festival (qui la pagina del crowdfunding