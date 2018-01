Giulia Murada campionssa italiana juniores di sci alpinismo

Ottime notizie dal College di Prove Nordiche dell’Università degli Studi dell’Insubria: Giulia Murada, new entry del College, ha vinto il titolo italiano juniores nella prova Vertical di sci alpinismo del 23 dicembre disputata a Valdidendro – SO.

La giovane atleta dell’Insubria si accinge a partire per la Svizzera, a Villars, per la prima gara di Coppa del Mondo in programma il 20 e 21 gennaio.

Giulia 19 anni, di Albosaggia, Sondrio, è iscritta da quest’anno al Corso di Laurea in Scienze del Turismo a Como, e già a novembre sul ghiacciaio Presena aveva riportato la prima vittoria stagionale, con l’oro nella gara di apertura dello sci alpinismo giovanile.