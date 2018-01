Gli amici sconosciuti piangono Gheorghe

«Sono distrutto, di ghiaccio. Gheorghe era stato mio ospite al giorno di Natale, mi viene da piangere». L’avvocato Pietro Romano (a sinistra nella foto con Gheorghe) è arrivato subito all’ex officina FS di Gallarate, dove è stato ritrovato il corpo del senzatetto di origine rumena.

Lo chiamano per nome. «Il nome di famiglia non lo so» dice Daniel, che vive su un camper parcheggiato sotto il ponte della Mornera, a due passi dall’ingresso di fortuna agli stabili ex ferroviari. Il camper è stato messo a disposizione dall’avvocato Romano, ci vivono in due, Daniel e Silvio, diventati a loro modo “famosi” prima nel 2016 (per una querelle intorno al cane di Daniel, sequestrato dalla Polizia Locale) e poi per quella strana convivenza sul camper, esperimento curioso di solidarietà messo in piedi da Romano.

Di Gheorghe non sapevano neppure il cognome, ma a sentire i loro racconti c’era comunque un rapporto stretto, particolare, di cura reciproca, in quel mondo rude che è la vita dei senzatetto. Sconosciuti per certi versi, ma amici: alla fine sono i più attenti gli uni agli altri: «Non lo vedevano da un paio di giorni, si sono preoccupati: sono stati loro a dare l’allarme, a chiamare l’ambulanza» dice ancora l’avvocato Romano, che a Natale aveva ospitato Gheorghe, insieme a Silvio e Daniel, a casa sua (nella foto).

«Gheorghe aveva preso il posto di Silvio davanti a Banca Intesa, era conosciuto per la sua gentilezza». E molti ce l’avranno in mente, seduto su uno sgabello sotto i portici, tra i bar del centro e le porte della banca, a pochi passi dal Broletto sede del Comune.

«Era in Italia da quattro anni, prima viveva a Busto, poi è venuto a Gallarate. Era vedovo» continua l’avvocato Romano. «Io insistito a lungo perché venisse sul camper insieme a Silvio e Daniel, ma non ha voluto».