Gli ascensori del cimitero torneranno a funzionare entro fine febbraio

Sono ormai anni che tanti bustocchi non pregano sulle tombe dei loro cari. Non perchè non vogliano ma perchè non possono. Gli ascensori che consentono di raggiungere il primo piano dei loculi nel cimitero principale della città sono infatti fuori servizio da tempo. Ma lo rimarranno ancora per poco.

Entro la fine di febbraio torneranno infatti tutti a funzionare regolarmente. Ad annunciarlo è stato il sindaco Emanuele Antonelli durante l’ultimo consiglio comunale, spiegando che «i lavori inizieranno a febbraio e finiranno nel giro di qualche settimana».

Il costo dell’intervento ammonta a 150.000 euro, fondi che sono stati trovati tra le pieghe del bilancio comunale come avanzo di amministrazione.