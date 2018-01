Gli clonano la carta di credito e acquistano mille euro di merce su Amazon

Chissà cosa deve aver pensato l’impiegato di Gavirate quando si è visto accreditare sul conto corrente mille euro di acquisti fatti su Amazon dei quali era completamente all’oscuro.

La cifra ha scansato subito da ogni equivoco: non poteva essere una svista e così l’uomo ha pensato di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Gavirate che hanno fatto partire l’indagine informatica per ricostruire a ritroso quello strano acquisto.

Così gli uomini dell’arma sono arrivati a denunciare quattro persone, tutte residente al sud Italia, per il reato di frode informatica. Si tratta di due 30enni e un 40enne che, non si sa ancora come, sono riusciti a clonare la carta di credito del malcapitato gaviratese.