Gli imprenditori varesini non dimenticano Norcia e i luoghi colpiti dal terremoto. E’ passato molto tempo ma la situazione in alcuni paesi è ancora critica: famiglie in difficoltà, aziende distrutte, beni artistici da ricostruire.

E sono tante le storie belle che emergono da un sottobosco di piccoli impegni quotidiani e di presenza costante. E’ il caso di EOLO, la società di telecomunicazioni italiana e Internet service provider con sede a Busto Arsizio, che sulla basilica San Benedetto a Norcia distrutta dal sisma sta portando un collegamento che permetterà così al paese di avere di nuovo la connessione (nella foto).

La famiglia Ballerio, invece, titolare di Elmec Informatica a Gazzada Schianno, ha deciso di aderire al progetto che mira ad aiutare e sostenere tre realtà imprenditoriali della zona terremotata.

Ma l’obiettivo di tutti è aiutare anche le singole famiglie e seguire il lento processo di ritorno alla normalità. Anche se in alcuni casi anche la legge si mette di traverso.

Come nel caso di questa famiglia: da quindici mesi quattro persone vivono in una casa prefabbricata con due bambini. Una casa che si sono pagati, dopo che il terremoto ha distrutto le loro due abitazioni e un capannone.

Alla famiglia ora è arrivata una denuncia per “abuso edilizio”: hanno 60 giorni di tempo per sgomberare. Una situazione assurda su cui vale la pena accendere i riflettori.