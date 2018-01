Gli studenti del Marie Curie aiutano i senza tetto perchè “un sorriso vale una coperta”

Noi studenti del liceo di Tradate Marie Curie siamo andati a Milano con i City Angels per regalare un po’ di Natale a chi vive per strada, donando coperte, vestiti e cibo.

Un gesto che ci ha portati ad incontrare, parlare, conoscere ed aiutare quelle persone che il Natale lo “festeggeranno” al freddo, per strada cercando un posto caldo nei punti di accoglienza distribuiti per la città; in cui non ci sono solo le vetrine scintillanti dei negozi, ma anche persone che accanto a quelle vetrine dormono e cercano riparo.

Ci piacerebbe condividere con voi e con i lettori di VareseNews questa esperienza in una città fatta sì di povertà e storie difficili, ma anche di sorrisi, strette di mano e amicizie.