Gol fortunoso ma meritato per Morao

BIZZI 6: Una parata nel primo tempo e poco altro. Sul gol preso non poteva fare molto

GHIDONI 6: Parte bene e con buon piglio. Si spegne con l’andare dei minuti, ma sul suo conto pesa la condizione non ottimale

FERRI 6,5: Ancora una gara da capitano. Guida la difesa con esperienza e concede il minimo indispensabile all’attacco avversario

RUDI 6: Parte bene, peccato per l’infortunio al polpaccio

SIMONETTO 6: Entra in partita con personalità e regge la contesa

BALCONI 6,5: Molto bravo, soprattutto nel primo tempo, nel gestire i lanci

MORAO 6,5: Un gol fortunoso ma meritato per quanto ha corso oggi e nelle ultime partite. Motorino instancabile e contro la sua ex squadra ha dato anche qualcosa in più

ZAZZI 6: Sulla sua partita pesa il passaggio sbagliato che ha portato al gol dell’Inveruno per l’1-1. Peccato perché anche oggi non ha mai tirato indietro la gamba

LERCARA 6: Un buon primo tempo, anche se con qualche errore di troppo, ma in una posizione inedita. Da mezzala si rende pericoloso con inserimenti ficcanti

BA 5,5: Meno positivo di altre occasioni, non riesce mai a sfruttare le sue doti fisiche. (Pedrabissi s.v.)

DE CAROLIS 6: Lotta, le dà (terza ammonizione in tre gare a Varese) e le prende, è lui a subire il fallo dell’espulsione di Bugno. Va vicino al gol con un sinistro da lontano

MELESI 6: Si impegna tanto e non fa mancare il suo apporto alla squadra. Si vede poco in attacco, ma è molto utile