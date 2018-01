Grande Nord, primo obiettivo centrato: “Raccolta firme ok”

“Già domenica sera abbiamo raggiunto il numero necessario di firme per candidare Grande Nord in tutti i collegi di Camera e Senato della Lombardia e del Veneto, nei collegi del Senato in Piemonte ed Emilia-Romagna e per presentare la candidatura di Giulio Arrighini alla presidenza di Regione Lombardia“.

Ad annunciarlo sono Marco Reguzzoni e Roberto Bernardelli, i fondatori del movimento Grande Nord, che si dicono “molto soddisfatti” del riscontro concreto che “l’unica vera proposta federalista e liberale” ha ottenuto sul territorio.

“In otto giorni abbiamo raccolto oltre 10000 firme regolarmente certificate in tutto il Nord, al ritmo di più di mille al giorno, sfidando una burocrazia impossibile e la diffusa sfiducia dei cittadini nei confronti della politica – afferma Marco Reguzzoni – al contrario di altre forze politiche autoreferenziali che hanno pietito apparentamenti ai confini della realtà per evitare di confrontarsi direttamente con i cittadini, noi siamo scesi nelle piazze e abbiamo già centrato l’obiettivo minimo che ci eravamo posti. Ora siamo pronti ad entrare anche noi nel vivo della campagna elettorale”.

“La raccolta firme – ricorda Roberto Bernardelli – proseguirà per tutta la settimana, grazie alla disponibilità di attivisti e certificatori, con l’obiettivo di presentare i candidati di Grande Nord anche in tutti i collegi di Camera e Senato di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia per le elezioni politiche e in tutte le province della Lombardia per le elezioni regionali. Invitiamo i simpatizzanti di Grande Nord a raggiungerci ai nostri banchetti per aiutarci a centrare anche l’obiettivo massimo“.

Ecco i candidati alle politiche di Grande Nord (gli stessi dei collegi uninominali sono anche in corsa nei collegi plurinominali):

Senato-Varese: Elisabetta Zenaldi;

Senato-Busto Arsizio: Desirée Pagani di Uboldo;

Camera-Varese: Maurizio Bernasconi;

Camera-Gallarate: Alice Macchi;

Camera-Busto Arsizio: Matteo Sommaruga;

La Lista per le regionali, a sostegno del candidato presidente Giulio Arrighini, è composta da 8 persone: Pierluigi Zeli, Luca Giorgetti, Dario Brunella, Luca Renna, Raffaella Radaelli, Anna Ferrari, Giorgia Baila, Desirée Pagani.